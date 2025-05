‘Lobisomem’ aterroriza moradores com assaltos após a meia-noite em Salvador (BA) O homem, que age em várias ruas do bairro e regiões próximas, é conhecido por abordar mulheres e roubar seus pertences Cidade Alerta BA|Do R7 28/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h39 ) twitter

Moradores do bairro São Marcos, em Salvador (BA), vivem com medo devido a um criminoso apelidado de ‘Lobisomem’, que ataca mulheres após a meia-noite. O homem, que age em várias ruas do bairro e regiões próximas, é conhecido por abordar mulheres e roubar seus pertences. A polícia já está ciente das ações e busca informações para capturá-lo.