Mãe desesperada busca filha desaparecida em Salvador (BA) A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes Cidade Alerta BA|Do R7 11/08/2025 - 20h14 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mãe angustiada busca por sua filha de 32 anos, desaparecida há três dias no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes. A mãe, sem apoio do pai da jovem, enfrenta desafios emocionais e físicos para encontrá-la, temendo por sua segurança. A situação é agravada pela falta de apoio institucional e a necessidade urgente de ajuda.