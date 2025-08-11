Logo R7.com
Mãe desesperada busca filha desaparecida em Salvador (BA)

A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes

Cidade Alerta BA|Do R7

Uma mãe angustiada busca por sua filha de 32 anos, desaparecida há três dias no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes. A mãe, sem apoio do pai da jovem, enfrenta desafios emocionais e físicos para encontrá-la, temendo por sua segurança. A situação é agravada pela falta de apoio institucional e a necessidade urgente de ajuda.

