Mãe desesperada busca filha desaparecida em Salvador (BA)
A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes
Uma mãe angustiada busca por sua filha de 32 anos, desaparecida há três dias no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). A jovem, que sofre de esquizofrenia, já foi internada mais de 20 vezes. A mãe, sem apoio do pai da jovem, enfrenta desafios emocionais e físicos para encontrá-la, temendo por sua segurança. A situação é agravada pela falta de apoio institucional e a necessidade urgente de ajuda.