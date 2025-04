Mais de 26 mil pés de maconha são encontrados e incinerados na zona rural de Juazeiro (BA) A droga estava sendo irrigada com água do Rio São Francisco Cidade Alerta BA|Do R7 24/04/2025 - 18h51 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h51 ) twitter

A Polícia Militar encontrou e erradicou uma grande plantação de maconha nas proximidades do distrito de Porto da Vila, zona rural de Juazeiro (BA). A operação Força Total resultou na destruição de 26.500 pés de maconha, que estavam sendo irrigados com água do Rio São Francisco.

Os responsáveis pela plantação fugiram ao perceberem a chegada das autoridades. Amostras da droga foram recolhidas para investigação.