Mecânico é assassinado a tiros em tentativa de roubo em Salvador (BA) O incidente ocorreu quando Eric, a caminho do trabalho, parou para se abrigar da chuva e foi abordado por criminosos Cidade Alerta BA|Do R7 06/05/2025 - 20h13 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h13 )

Um jovem de 20 anos, Eric da Silva Santos, foi assassinado na Avenida 29 de Março, uma das vias com maiores índices de criminalidade de Salvador (BA). O incidente ocorreu quando Eric, a caminho do trabalho, parou para se abrigar da chuva e foi abordado por criminosos.

A polícia investiga duas versões: uma tentativa de assalto que resultou em latrocínio e a possibilidade de perseguição, evidenciada por marcas de pneus no asfalto. A perícia está no local para coletar evidências, enquanto o corpo será levado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.