Menina de 12 anos é morta a tiros no caminho para escola no interior da Bahia A cidade, antes pacífica, agora vive sob o medo das facções Cidade Alerta BA|Do R7 22/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Félix, Bahia, a jovem Ágatha Pereira de Santana, de 12 anos, foi brutalmente assassinada a tiros por dois homens em uma moto. O crime ocorreu enquanto ela se dirigia à escola, resultado de seu envolvimento com um rapaz ligado a uma facção criminosa. A cidade, antes pacífica, agora vive sob o medo das facções. A família e a comunidade estão em luto, buscando respostas e justiça.