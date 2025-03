Moradores da Ribeira enfrentam mais de 20 dias sem água e buscam soluções Crise de abastecimento afeta comunidade e comerciantes, enquanto Embasa ainda não solucionou o problema Cidade Alerta BA|Do R7 12/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h01 ) twitter

Moradores da Ribeira enfrentam uma grave crise de abastecimento de água, com mais de vinte dias sem fornecimento. A situação tem afetado idosos, comerciantes e famílias, que recorrem a alternativas como água do mar e mineral para as necessidades básicas.

A comunidade clama por uma solução da Embasa, que ainda não apresentou respostas efetivas, enquanto as contas continuam a ser cobradas, aumentando a pressão por uma resolução.

Uma comerciante com 16 anos de experiência, relatou prejuízos devido ao fechamento de seu bar durante o carnaval.