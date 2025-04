Mortes de mulheres em Salvador e Itabuna chocam a Bahia em fim de semana violento Fabielly foi vítima de estupro e assassinato e Catarine foi morta pelo ex-companheiro Cidade Alerta BA|Do R7 14/04/2025 - 19h17 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h17 ) twitter

No fim de semana, duas mortes abalaram a Bahia em circunstâncias violentas. Fabielly Daniela Sanches, de 19 anos, foi morta em Itabuna (BA) e Catarine de Souza Cerqueira em Salvador (BA). Fabielle foi vítima de estupro e assassinato, reconhecida pela mãe por meio de características pessoais. Na capital baiana, Catarine foi morta pelo ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento.O Cidade Alerta entrevistou as famílias das vítimas, revelando o impacto devastador desses crimes.