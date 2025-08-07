Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Motociclista e passageiro são perseguidos na orla de Salvador (BA)

Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos

Cidade Alerta BA|Do R7

Na Praia do Flamengo, Salvador (BA), um motociclista e seu passageiro foram perseguidos e roubados por criminosos. As imagens mostram a insegurança crescente na região, afetando também Stella Maris. Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos, mesmo com policiamento ostensivo. A situação levou alguns a considerar segurança privada devido ao aumento da violência.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.