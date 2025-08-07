Motociclista e passageiro são perseguidos na orla de Salvador (BA) Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos Cidade Alerta BA|Do R7 07/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Praia do Flamengo, Salvador (BA), um motociclista e seu passageiro foram perseguidos e roubados por criminosos. As imagens mostram a insegurança crescente na região, afetando também Stella Maris. Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos, mesmo com policiamento ostensivo. A situação levou alguns a considerar segurança privada devido ao aumento da violência.