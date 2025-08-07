Motociclista e passageiro são perseguidos na orla de Salvador (BA)
Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos
Na Praia do Flamengo, Salvador (BA), um motociclista e seu passageiro foram perseguidos e roubados por criminosos. As imagens mostram a insegurança crescente na região, afetando também Stella Maris. Moradores denunciam a falta de segurança e relatam frequentes assaltos, mesmo com policiamento ostensivo. A situação levou alguns a considerar segurança privada devido ao aumento da violência.