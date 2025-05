Motorista acusado de esfaquear família em Salvador (BA) conta versão diferente: o que aconteceu? Durante uma discussão, três pessoas foram esfaqueadas, incluindo a mãe e a irmã de Luiz Cidade Alerta BA|Do R7 13/05/2025 - 19h20 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h20 ) twitter

O caso de violência ocorrido no Dia das Mães em Piripiri, Salvador (BA) envolve um motorista de aplicativo, Alex Brandão, e a família de Luiz Fabrizio. Durante uma discussão, três pessoas foram esfaqueadas, incluindo a mãe e a irmã de Luiz. Alex alega ter agido em legítima defesa após uma confusão com a porta do carro. A Polícia Civil investiga o incidente, buscando esclarecer quem iniciou a briga e a origem do objeto cortante. Testemunhas e gravações são analisadas para entender o que levou ao confronto. As crianças presentes no carro, incluindo um menino autista, ficaram em pânico. O caso continua sob investigação para determinar responsabilidades.