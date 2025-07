Mulher cai de garupa de moto e morre atropelada por caçamba em Salvador (BA) O motociclista alegou ter recebido uma fechada, o que levou à queda da mulher Cidade Alerta BA|Do R7 10/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h00 ) twitter

Uma passageira de moto morreu tragicamente após cair do veículo e ser atropelada por uma caçamba na Estrada do Derba, no bairro de Águas Claras, em Salvador (BA). O motociclista alegou ter recebido uma fechada, o que levou à queda da mulher. A vítima estava a caminho de resolver um assunto para o filho quando ocorreu o acidente. A área está em obras, com tráfego intenso de veículos pesados, contribuindo para o risco de acidentes.