Mulher de 54 anos morre após cirurgia plástica em Ondina (BA) Vítima teria passado mal após 15 horas de cirurgia em que três procedimentos teriam sido feitos Cidade Alerta BA|Do R7 19/02/2025 - 12h22 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 54 anos morreu, após passar por uma cirurgia estética que durou 15 horas, em uma clínica de cirurgia plástica no bairro da Ondina, em Salvador (BA), na madrugada do último dia 18.

Segundo a irmã da vítima, a mulher contou apenas ao marido sobre os procedimentos, já que sabia que a família não permitiria que ela fizesse uma cirurgia de tamanho risco.

A 7ª Delegacia do bairro Rio Vermelho, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica, já começou as investigações sobre o caso.