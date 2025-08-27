Mulher é agredida brutalmente por companheiro em via pública de Teixeira de Freitas (BA) O incidente ocorreu durante uma discussão Cidade Alerta BA|Do R7 27/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h33 ) twitter

Em Teixeira de Freitas, Bahia, câmeras de segurança capturaram uma agressão brutal contra uma mulher em via pública. O incidente ocorreu durante uma discussão, onde o homem iniciou a violência. A polícia foi acionada, mas o agressor já havia fugido. O caso ganha destaque no Agosto Lilás, mês de conscientização contra a violência à mulher, reforçando a importância da denúncia e apoio às vítimas.