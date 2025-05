Mulher é atropelada por viatura durante perseguição policial no interior da Bahia O suspeito de tráfico foi preso após colidir com outros veículos Cidade Alerta BA|Do R7 16/05/2025 - 18h59 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h59 ) twitter

Durante uma perseguição policial em Camaçari (BA), uma mulher de 44 anos, Lívia Francisca Moreira, foi atingida por uma viatura da Polícia Militar enquanto tentava desviar de um carro de suspeitos de tráfico de drogas. O incidente ocorreu no bairro Parque Verde e resultou em ferimentos graves, levando a vítima a ser internada em coma induzido no Hospital Geral de Camaçari. A polícia confirmou que a viatura foi responsável pelo atropelamento. O suspeito de tráfico foi preso após colidir com outros veículos, e com ele foram apreendidos uma pistola, rádio comunicador e drogas. O caso destaca os riscos da violência urbana e a importância de medidas de segurança durante operações policiais.