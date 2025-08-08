Mulher é condenada por matar marido envenenado em Dias d’Ávila (BA) O julgamento durou 12 horas, e ela foi considerada culpada por homicídio qualificado Cidade Alerta BA|Do R7 08/08/2025 - 19h03 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h03 ) twitter

Cristiane Luz dos Santos foi condenada a 19 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do marido, Mário Sérgio dos Santos, envenenado com chumbinho. O crime ocorreu em Dias d’Ávila (BA), após Cristiane descobrir uma traição. O julgamento durou 12 horas, e ela foi considerada culpada por homicídio qualificado, sem direito de defesa à vítima. Cristiane negou o crime, alegando coação durante o depoimento.