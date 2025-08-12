Mulher e criança são vítimas de assaltantes e carro é levado em Salvador (BA)
A rua, aparentemente tranquila, é alvo frequente de assaltos devido às rotas de fuga
Câmeras de segurança flagraram um assalto à mão armada em Mussurunga, Salvador (BA). Três homens surpreenderam uma família, roubando seu veículo. O carro foi recuperado no dia seguinte em Itapuã, mas outros pertences, como o celular do motorista, não foram encontrados. A rua, aparentemente tranquila, é alvo frequente de assaltos devido às rotas de fuga. Moradores vivem com medo e insegurança.