Mulher é flagrada furtando carnes em açougue de Salvador (BA) Imagens de segurança mostram o momento em que ela coloca duas peças de carne na bolsa Cidade Alerta BA|Do R7 27/06/2025 - 19h34 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi flagrada furtando carne em um açougue no bairro de Pirajá, Salvador (BA). Imagens de segurança mostram o momento em que ela coloca duas peças de carne na bolsa, enquanto um homem a acompanha do lado de fora. Comerciantes locais estão preocupados, pois ela já furtou em pelo menos três estabelecimentos. A divulgação das imagens visa alertar a comunidade e as autoridades para que tomem providências.