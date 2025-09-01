Mulher é morta a facadas e pauladas em estrada de chão na zona rural de Feira de Santana (BA) O suspeito, identificado como Ciro, teria desembarcado de um carro para cometer o crime Cidade Alerta BA|Do R7 01/09/2025 - 19h29 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h29 ) twitter

Tatiane Alves, de 40 anos, foi brutalmente assassinada em Feira de Santana (BA), na zona rural de Tiquaruçu. O crime ocorreu em uma estrada de chão, onde a vítima foi atacada com pauladas e esfaqueada 20 vezes. O suspeito, identificado como Ciro, teria desembarcado de um carro para cometer o crime. A polícia investiga o caso como feminicídio e busca capturar o autor.