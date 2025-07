Mulher é morta a tiros por assassino misterioso em Salvador (BA) A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio Cidade Alerta BA|Do R7 25/07/2025 - 18h43 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h43 ) twitter

Fernanda Karine dos Santos, de 44 anos, foi brutalmente assassinada a tiros ao abrir seu salão de beleza no bairro 7 de Abril, Salvador (BA). Conhecida por sua índole trabalhadora e querida por todos, Fernanda tentou escapar do ataque, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio, enquanto amigos e familiares aguardam a liberação do corpo para o velório.