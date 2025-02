Mulher é presa após queimar mãos dos filhos com colher quente Acusada teria brigado com seu companheiro e “descontado” nas crianças Cidade Alerta BA|Do R7 20/01/2025 - 15h45 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h45 ) twitter

Em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador (BA), uma mulher foi presa em flagrante acusada de queimar as mãos dos dois filhos com uma colher quente, após uma briga com seu companheiro.

As crianças, que já têm um histórico de abuso familiar, tiveram graves queimaduras nas mãos.