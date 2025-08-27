Mulher espancada por zelador segue internada em estado grave em Salvador (BA) O homem, que trabalhava no local há mais de 10 anos, invadiu o apartamento da vítima, agrediu-a e ateou fogo Cidade Alerta BA|Do R7 27/08/2025 - 19h26 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h26 ) twitter

Um zelador de um condomínio no bairro do Rio Vermelho, Salvador (BA), foi autuado em flagrante após tentar matar uma moradora e provocar um incêndio. O homem, que trabalhava no local há mais de 10 anos, invadiu o apartamento da vítima, agrediu-a e ateou fogo. A mulher está em estado grave na UTI, enquanto o zelador, também ferido, está sob custódia policial.