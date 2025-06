Mulher recebe carta com ameaças e bala de fuzil: “a outra será na sua cabeça” A polícia identificou a autoria das ameaças Cidade Alerta BA|Do R7 11/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem de Ilhéus, Bahia, foi surpreendida no trabalho com um pacote contendo munição de fuzil e uma carta anônima com ameaças. A entrega foi feita por um motoboy, contratado por uma ex-colega de trabalho da vítima. A suspeita admitiu enviar mensagens ameaçadoras, mas negou envolvimento com a munição. A polícia identificou a autoria das ameaças, mas a vítima ainda teme pela segurança.