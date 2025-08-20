Operação apreende armas, munição e celulares na casa de policiais suspeitos de duplo homicídio
As investigações continuam, buscando mais evidências para incriminar os suspeitos
Dois policiais militares foram presos na Bahia, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em Campo Formoso em 2024. A operação, realizada pela Secretaria de Segurança Pública e outras forças, resultou na apreensão de armas, munições, veículos e eletrônicos. As investigações continuam, buscando mais evidências para incriminar os suspeitos, que aguardam os próximos trâmites judiciais.