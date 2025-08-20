Operação apreende armas, munição e celulares na casa de policiais suspeitos de duplo homicídio As investigações continuam, buscando mais evidências para incriminar os suspeitos Cidade Alerta BA|Do R7 20/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h18 ) twitter

Dois policiais militares foram presos na Bahia, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em Campo Formoso em 2024. A operação, realizada pela Secretaria de Segurança Pública e outras forças, resultou na apreensão de armas, munições, veículos e eletrônicos. As investigações continuam, buscando mais evidências para incriminar os suspeitos, que aguardam os próximos trâmites judiciais.