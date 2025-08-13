Operação da Receita Federal apreende produtos falsificados em Salvador
Roupas e perfumes importados foram confiscados por descaminho
A Receita Federal realizou a Operação ‘Comércio Legal’ em Salvador, visitando cinco estabelecimentos na região norte da capital baiana. Em quatro lojas de São Cristóvão, foram apreendidas roupas falsificadas de marcas famosas. Em outro local, perfumes importados foram confiscados por descaminho. A ação visa combater a concorrência desleal e proteger consumidores de produtos piratas.