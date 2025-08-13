Operação da Receita Federal apreende produtos falsificados em Salvador Roupas e perfumes importados foram confiscados por descaminho Cidade Alerta BA|Do R7 13/08/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal realizou a Operação ‘Comércio Legal’ em Salvador, visitando cinco estabelecimentos na região norte da capital baiana. Em quatro lojas de São Cristóvão, foram apreendidas roupas falsificadas de marcas famosas. Em outro local, perfumes importados foram confiscados por descaminho. A ação visa combater a concorrência desleal e proteger consumidores de produtos piratas.