Operação da Receita Federal apreende produtos falsificados em Salvador

Roupas e perfumes importados foram confiscados por descaminho

Cidade Alerta BA|Do R7

A Receita Federal realizou a Operação ‘Comércio Legal’ em Salvador, visitando cinco estabelecimentos na região norte da capital baiana. Em quatro lojas de São Cristóvão, foram apreendidas roupas falsificadas de marcas famosas. Em outro local, perfumes importados foram confiscados por descaminho. A ação visa combater a concorrência desleal e proteger consumidores de produtos piratas.

