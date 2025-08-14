Operação no sul da Bahia apreende R$ 14 milhões, prende 6 traficantes e 2 morrem em confronto Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão Cidade Alerta BA|Do R7 14/08/2025 - 19h36 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h36 ) twitter

A Operação Mandrake mobilizou 120 policiais para desarticular uma organização criminosa em Porto Seguro (BA). Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. A ação resultou na apreensão de armas, munições, drogas e R$ 14 milhões bloqueados. A operação visou sufocar financeiramente a facção MPA, com novos desdobramentos previstos.