Operação ‘Overclean’: ex-secretário de Educação de Salvador é exonerado em BH A operação investiga um esquema de fraudes em prefeituras, com foco na Bahia, envolvendo o desvio de mais de R$1,4 bilhão Cidade Alerta BA|Do R7 03/04/2025 - 20h59 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h59 ) twitter

A 3ª fase da Operação ‘Overclean’, conduzida pela Polícia Federal, abalou Salvador (BA) e outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

A operação investiga um esquema de fraudes em prefeituras, com foco na Bahia, envolvendo o desvio de mais de R$1,4 bilhão. O ex-secretário de Educação de Salvador, Bruno Barral, que atualmente atuava em Belo Horizonte, foi exonerado do cargo por determinação do STF.

A operação também cumpriu mandados de busca na residência de Marcos de Moura, conhecido como ‘Rei do Lixo’. As investigações apontam para o uso de emendas parlamentares em contratos fraudulentos e obras superfaturadas, com suspeitas de envolvimento de políticos com foro privilegiado.