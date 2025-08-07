Operação policial desarticula esquema de compra de hidrômetros e cabos de energia roubados A investigação levou à prisão de um homem e à descoberta de um ferro-velho clandestino com 28 hidrômetros furtados Cidade Alerta BA|Do R7 07/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h06 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil em Salvador (BA) desmantelou um esquema de furto e receptação de hidrômetros. A investigação levou à prisão de um homem e à descoberta de um ferro-velho clandestino com 28 hidrômetros furtados. A nova legislação aumenta a pena para crimes que afetam serviços públicos, mas há ceticismo sobre sua eficácia. Usuários de drogas são apontados como principais autores dos furtos.