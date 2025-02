Pagodeiro de facção criminosa é preso em praia de Camaçari (BA) Homem estava foragido da polícia e usava documento com nome de outra pessoa Cidade Alerta BA|Do R7 29/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h55 ) twitter

Após meses de investigação, a polícia da Bahia prendeu um cantor de pagode na praia de Arembeque, em Camaçari (BA). O homem é acusado de ser líder de uma facção criminosa originária de São Paulo.

No momento da prisão, o suspeito estava com uma carteira de habilitação com nome de outra pessoa. Atitude que, para a polícia, mostra que ele sabia que estava sendo procurado.