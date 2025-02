Pai cava sepultura da própria filha por falta de funcionários Caso expõe descaso da administração pública do município Cidade Alerta BA|Do R7 13/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h05 ) twitter

No município de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, um homem teve que cavar a sepultura para enterrar a própria filha, devido à falta de coveiro do cemitério. Ele perdeu a filha após a esposa ter um descolamento da placenta e precisar ser submetida a uma cesariana de urgência.

O caso expõe a negligência da administração municipal em relação aos serviços públicos.