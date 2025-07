PM atira dentro de bar e mulher fica ferida em Salvador (BA) O incidente ocorreu quando o homem tentou se aproximar de forma indesejada Cidade Alerta BA|Do R7 28/07/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h27 ) twitter

Uma mulher ficou ferida após um disparo de arma de fogo em um bar no bairro do Rio Vermelho, Salvador (BA). O incidente ocorreu quando um homem, identificado como policial militar, tentou se aproximar de forma indesejada. Após a recusa, ele disparou no chão, ferindo a mulher. O caso está sob investigação da Polícia Civil e Militar, com testemunhas já ouvidas. O policial ainda não se apresentou para prestar depoimento.