Polícia Civil investiga morte de estudante atropelado em bairro turístico de Salvador (BA) O acidente ocorreu em uma área monitorada por câmeras de segurança, mas até agora não há imagens disponíveis Cidade Alerta BA|Do R7 23/04/2025 - 19h14 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h14 )

A Polícia Civil está investigando a morte de Diogo de Souza Andrade, atropelado no bairro do Rio Vermelho, Salvador (BA). Diogo, de 35 anos, estava no Brasil para visitar familiares e renovar documentos, após viver oito anos na Austrália. O acidente ocorreu em uma área monitorada por câmeras de segurança, mas até agora não há imagens disponíveis. A polícia busca identificar o motorista envolvido e esclarecer os detalhes do incidente. A família, residente em Acajutiba, Bahia, busca respostas sobre o trágico acidente que resultou na morte de Diogo.