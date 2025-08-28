Polícia ocupa Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador (BA), e uma morte é registrada A ação, que envolveu diversas forças de segurança, visou combater a criminalidade Cidade Alerta BA|Do R7 28/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h04 ) twitter

A polícia ocupou o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador (BA), em uma megaoperação surpresa, resultando em tiroteios e apreensões de drogas e armas. A ação, que envolveu diversas forças de segurança, visou combater a criminalidade e garantir a segurança dos moradores. A polícia continua monitorando a área para prevenir novos incidentes.