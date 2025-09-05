Polícia prende homem que abusou da própria filha no interior da Bahia O suspeito trocava mensagens e mantinha relações sexuais com a filha Cidade Alerta BA|Do R7 05/09/2025 - 19h10 (Atualizado em 05/09/2025 - 19h10 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem em Eunápolis (BA) acusado de abusar sexualmente da própria filha menor de idade. A mãe descobriu mensagens de cunho sexual no celular da filha e procurou ajuda no Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher. O suspeito trocava mensagens e mantinha relações sexuais com a filha durante visitas. O caso está sob investigação e o acusado permanece detido à disposição da justiça.