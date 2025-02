Policiais são atacados por traficantes na região metropolitana de Salvador (BA) Troca de tiros aconteceu após policiais chegarem a um quartel general do tráfico de drogas em meio à mata Cidade Alerta BA|Do R7 24/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h46 ) twitter

Equipes da 10° Companhia Independente da Polícia Militar foram atacadas, na tarde do último dia 23, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, em São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador (BA). A área de mata em que ocorreu o confronto era um quartel general do tráfico de drogas.

Após a troca de tiros, os criminosos fugiram do local deixando tudo para trás.