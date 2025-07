Postes e semáforos apresentam instabilidade e causam caos no trânsito em Salvador (BA) A prefeitura e a TranSalvador foram acionadas para resolver a situação Cidade Alerta BA|Do R7 15/07/2025 - 19h48 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h48 ) twitter

Em Ondina, bairro de Salvador (BA), um pisca-pisca gigante em semáforos e postes de iluminação pública causa lentidão no trânsito. A prefeitura e a TranSalvador foram acionadas para resolver a situação. Moradores e motoristas estão preocupados com a segurança e a fluidez do tráfego. A equipe do Cidade Alerta Bahia acompanha o caso e aguarda ações das autoridades para normalizar a situação.