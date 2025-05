Professor de basquete é acusado de abusar sexualmente alunos em Salvador (BA) Relatos de vítimas indicam que ele usava seu projeto social para ganhar a confiança de crianças e seus pais, antes de cometer os abusos Cidade Alerta BA|Do R7 13/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h27 ) twitter

O professor de basquete Paulo Henrique da Silva está sendo acusado de estupro e aliciamento de menores em Salvador (BA). Relatos de vítimas indicam que ele usava seu projeto social para ganhar a confiança de crianças e seus pais, antes de cometer os abusos. Atualmente foragido, Paulo Henrique é procurado pela polícia, com mandado de prisão em aberto. As vítimas, agora adultas, estão se manifestando e colaborando com as investigações. A Polícia Civil está ativamente buscando informações sobre seu paradeiro, incentivando denúncias anônimas. Desde 2013, há registros de abusos, e o caso está sendo amplamente investigado.