Quadrilha de mulheres rouba lojas de maquiagem em Salvador (BA) e causa prejuízo de mais de R$ 5 mil As criminosas agem como clientes, distraem os funcionários e furtam produtos caros Cidade Alerta BA|Do R7 11/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h56 )

Uma quadrilha composta por mulheres tem realizado assaltos em lojas de maquiagem no centro de Salvador (BA), causando prejuízos de até R$ 5 mil por visita. As criminosas agem como clientes, distraem os funcionários e furtam produtos caros, especialmente caixas fechadas. As câmeras de segurança capturaram as ações ousadas, que ocorrem principalmente quando as lojas estão cheias.