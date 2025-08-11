Quadrilha de mulheres rouba lojas de maquiagem em Salvador (BA) e causa prejuízo de mais de R$ 5 mil
As criminosas agem como clientes, distraem os funcionários e furtam produtos caros
Uma quadrilha composta por mulheres tem realizado assaltos em lojas de maquiagem no centro de Salvador (BA), causando prejuízos de até R$ 5 mil por visita. As criminosas agem como clientes, distraem os funcionários e furtam produtos caros, especialmente caixas fechadas. As câmeras de segurança capturaram as ações ousadas, que ocorrem principalmente quando as lojas estão cheias.