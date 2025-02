Quatro pessoas da mesma família morrem e uma outra fica ferida em acidente na BR-030 A suspeita é de que o carro em que a família estava tenha invadido a pista contrária e batido de frente com o caminhão Cidade Alerta BA|Do R7 19/02/2025 - 12h30 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h30 ) twitter

Quatro pessoas da mesma família morreram e uma outra pessoa ficou ferida, depois de uma batida entre um carro de passeio e um caminhão na BR-030, entre as cidades de Brumado e Rio do Antônio, no sudoeste da Bahia.

Embora ainda não se saiba exatamente o que teria motivado a colisão frontal entre os veículos, há a suspeita de que o carro menor tenha invadido a pista contrária.