Quatro pessoas são baleadas em atentado no bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA)

As vítimas foram levadas ao hospital, enquanto a polícia investiga os responsáveis

Cidade Alerta BA|Do R7

O repórter Fábio Gomes relata o reforço policial no bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA), após um ataque a um carro com quatro ocupantes, incluindo um adolescente. O incidente ocorreu na região da décima nona CPM, conhecida como Maderite, onde conflitos são frequentes. As vítimas foram levadas ao hospital, enquanto a polícia investiga os responsáveis. A comunidade local vive sob tensão constante devido à violência e confrontos recorrentes.

