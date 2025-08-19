Quatro pessoas são baleadas em atentado no bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA)
As vítimas foram levadas ao hospital, enquanto a polícia investiga os responsáveis
O repórter Fábio Gomes relata o reforço policial no bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA), após um ataque a um carro com quatro ocupantes, incluindo um adolescente. O incidente ocorreu na região da décima nona CPM, conhecida como Maderite, onde conflitos são frequentes. As vítimas foram levadas ao hospital, enquanto a polícia investiga os responsáveis. A comunidade local vive sob tensão constante devido à violência e confrontos recorrentes.