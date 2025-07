Rodoviário é agredido com golpes de martelo em Salvador (BA) A agressão ocorreu quando uma mulher em situação de rua tentou entrar pela porta errada do ônibus Cidade Alerta BA|Do R7 30/07/2025 - 19h23 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h23 ) twitter

Um motorista de ônibus em Salvador (BA) foi brutalmente agredido com marteladas na cabeça após descer para ajustar o retrovisor do veículo. A agressão ocorreu quando uma mulher em situação de rua tentou entrar pela porta errada do ônibus. O motorista, Adilson Santos Pereira, está internado e em observação. Durante o tumulto, o celular da cobradora foi furtado. A polícia prendeu o agressora em flagrante.