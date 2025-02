Salvador inaugura 1º hospital público de cuidados paliativos do Brasil Unidade na Cidade Baixa tem 70 leitos e pode atender dois mil pacientes por mês pelo SUS Cidade Alerta BA|Do R7 03/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h48 ) twitter

Salvador agora abriga o primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil, um marco histórico para a medicina.

Localizada na Cidade Baixa, a unidade conta com 70 leitos e tem capacidade para atender até dois mil pacientes por mês, oferecendo suporte a pessoas com doenças graves, crônicas ou com risco de vida.

O novo hospital reforça a importância do SUS na garantia de um atendimento especializado e humanizado.