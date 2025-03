Segundo suspeito de triplo homicídio em Dias D’Ávila se entrega à polícia, na Bahia Policial Militar Alisson Santos já foi preso e investigações seguem sem motivação confirmada Cidade Alerta BA|Do R7 21/03/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h39 ) twitter

O caso de triplo homicídio em Dias D'Ávila, na Bahia, ganha nova atualização, com a apresentação voluntária do segundo suspeito na 25ª delegacia.

O Policial Militar Alisson Santos, já detido, é acusado de envolvimento no crime. As investigações continuam, sem motivação oficial confirmada, mas com duas linhas de apuração em análise. A identidade do segundo suspeito permanece não revelada e a polícia não descarta a participação de outras pessoas.

O policial aguarda decisão judicial sobre sua prisão preventiva.