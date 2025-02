Sobrinha de agricultores que agrediram policial civil faz revelações sobre o caso Segunda ela, famílias são constantemente ameaçadas devido a questões fundiárias Cidade Alerta BA|Do R7 29/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h00 ) twitter

No último dia 24, na zona rural da cidade de Água Fria, no estado da Bahia, imagens gravadas por um celular mostram um policial civil sendo agredido com golpes de facão por dois irmãos agricultores.

Para mostrar que o vídeo é apenas um recorte de todo um contexto que culminou na agressão sofrida pelo policial, a sobrinha dos agricultores deu uma declaração.

Segundo ela, as famílias que vivem naquela localidade rural são constantemente ameaçadas, inclusive pelo policial civil agredido, devido a questões fundiárias.