Som alto gera confusão entre policiais e moradores em Porto Seguro (BA) Durante a tentativa de apreensão do equipamento de som, dois policiais foram agredidos Cidade Alerta BA|Do R7 03/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h06 )

Em Porto Seguro (BA), uma denúncia de som alto resultou em confusão, com um policial militar ferido e um homem preso. Durante a tentativa de apreensão do equipamento de som, dois policiais foram agredidos. Um cabo de 40 anos sofreu cortes e hematomas após ser atingido no rosto por uma caneca de chope.