Suspeito de assassinar guarda municipal em Camaçari (BA) é preso O crime ocorreu em uma padaria, onde a vítima foi alvejada Cidade Alerta BA|Do R7 07/07/2025 - 18h44 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h44 )

Romário dos Santos Pereira, conhecido como Bobó, foi preso por envolvimento no assassinato do guarda municipal George Santos Viana em Camaçari (BA). O crime ocorreu em uma padaria, onde a vítima foi alvejada. As investigações continuam para capturar outros envolvidos, incluindo o irmão de Bobó, conhecido como Peão.