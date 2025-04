Suspeito de extorsão e tentativa de estupro é preso no interior da Bahia Vítima foi abordada e obrigada a transferir R$ 900 via PIX para não ser agredida sexualmente Cidade Alerta BA|Do R7 30/04/2025 - 19h18 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h18 ) twitter

A 16ª Delegacia de Pituba investiga um caso de extorsão envolvendo Tiago Oliveira Silva dos Santos, já condenado por estupro. O crime ocorreu em plena luz do dia, quando a vítima foi abordada e obrigada a transferir R$ 900 via PIX no bairro do Stiep em Salvador (BA).

A polícia busca outras possíveis vítimas para fortalecer o caso.

Tiago, que cumpria pena em regime semiaberto, agora enfrenta prisão preventiva, após ser preso em Feira de Santana, interior baiano.