Suspeito de matar brutalmente ex com mais de 20 facadas segue preso Ciro foi preso pela Polícia Civil, e sua prisão preventiva foi mantida após audiência de custódia Cidade Alerta BA|Do R7 03/09/2025 - 20h22 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Feira de Santana (BA), um feminicídio chocou a população quando Tatiane, de 40 anos, foi brutalmente assassinada com 24 facadas e pauladas em plena luz do dia. O principal suspeito, Ciro, foi preso pela Polícia Civil e sua prisão preventiva foi mantida após audiência de custódia. A vítima, mãe de duas filhas, tinha uma medida protetiva contra o agressor. A comunidade clama por justiça e a manutenção da prisão do acusado.