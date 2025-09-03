Suspeito de matar brutalmente ex com mais de 20 facadas segue preso
Ciro foi preso pela Polícia Civil, e sua prisão preventiva foi mantida após audiência de custódia
Em Feira de Santana (BA), um feminicídio chocou a população quando Tatiane, de 40 anos, foi brutalmente assassinada com 24 facadas e pauladas em plena luz do dia. O principal suspeito, Ciro, foi preso pela Polícia Civil e sua prisão preventiva foi mantida após audiência de custódia. A vítima, mãe de duas filhas, tinha uma medida protetiva contra o agressor. A comunidade clama por justiça e a manutenção da prisão do acusado.