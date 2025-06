Suspeitos de homicídio em Itambé (BA) são presos menos de 24 horas depois do crime A vítima, um idoso de 64 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça e pescoço Cidade Alerta BA|Do R7 05/06/2025 - 19h59 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h59 ) twitter

Em Itambé, sudoeste da Bahia, três suspeitos de homicídio foram presos em menos de 24 horas após o crime. A vítima, um idoso de 64 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça e pescoço. Os suspeitos, que estavam com a vítima na noite do crime, teriam se desentendido após ele recusar emprestar dinheiro.