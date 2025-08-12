Logo R7.com
Taxista sobrevive a tentativa de assalto com peixeira em Salvador (BA)

O motorista, conhecido como senhor Carcará, lutou contra o agressor

Cidade Alerta BA|Do R7

Um taxista em Salvador (BA) escapou por pouco da morte após um passageiro tentar assaltá-lo, resultando em um acidente grave. O motorista, conhecido como senhor Carcará, lutou contra o agressor, que tentou esfaqueá-lo. A população local ajudou a imobilizar o criminoso. O incidente destaca a insegurança noturna na cidade e os desafios enfrentados por profissionais como taxistas.

