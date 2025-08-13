Logo R7.com
Tiroteio em campo de futebol no subúrbio de Salvador deixa cinco feridos

Criminosos em um carro branco dispararam aleatoriamente, sem alvo específico, causando pânico

Cidade Alerta BA|Do R7

Cinco pessoas foram baleadas em um campo de futebol no subúrbio ferroviário de Salvador (BA), incluindo um adolescente de 14 anos. Criminosos em um carro branco dispararam aleatoriamente, sem alvo específico, causando pânico entre moradores e frequentadores do local. A ação, atribuída a uma facção criminosa rival, visava promover terror e chacina.

