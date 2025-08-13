Tiroteio em campo de futebol no subúrbio de Salvador deixa cinco feridos Criminosos em um carro branco dispararam aleatoriamente, sem alvo específico, causando pânico Cidade Alerta BA|Do R7 13/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco pessoas foram baleadas em um campo de futebol no subúrbio ferroviário de Salvador (BA), incluindo um adolescente de 14 anos. Criminosos em um carro branco dispararam aleatoriamente, sem alvo específico, causando pânico entre moradores e frequentadores do local. A ação, atribuída a uma facção criminosa rival, visava promover terror e chacina.