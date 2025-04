Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em Lauro de Freitas (BA) Homens estavam vivendo sem alojamento adequado, sem local para armazenar alimentos e sem sanitários suficientes Cidade Alerta BA|Do R7 07/04/2025 - 18h53 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em um loteamento no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas (BA).

Durante a operação, realizada no início do mês pelo Ministério Público do Trabalho, equipes do órgão encontraram os trabalhadores sem alojamento adequado, sem local para armazenar alimentos e sem sanitários suficientes.

Os cinco proprietários do loteamento foram identificados e multados, além de terem que arcar com as rescisões dos trabalhadores.